Acusan que Santa Lucía no puede arrancar obras por falta de título de concesión

CDMX.- El aeropuerto cívico-militar de Santa Lucía no cuenta con un título de concesión o permiso que avale el arranque de sus obras.

Aunque las tres suspensiones definitivas para frenar su construcción podrían ser levantadas por un Juez federal que las concedió inicialmente, al proyecto le falta este título, otorgado para edificar y operar un aeropuerto, por lo que no sería legal iniciar las obras, expusieron expertos.

En dos solicitudes de información, realizadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última admitió, en su respuesta fechada el 30 del mes pasado, no tener documentos sobre tal título.

Según la ley de Aeropuertos y su reglamento, para operar y construir un aeropuerto de servicio público regular, nacional e internacional se requiere de un título de concesión otorgado por la SCT y para el que se requiere, entre otras cosas, un estudio de viabilidad técnica.

Exponen motivos

Además, los aeropuertos civiles donde se preste servicio a aeronaves militares, se sujetan a la misma ley, por lo que si no hay un título de concesión, legalmente, las obras no tendrían que arrancar, dijo Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas y quien hizo las dos peticiones.

"Se hace de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría, no se encontró evidencia documental que permita atender sus requerimientos", le respondió Sedena en la solicitud con folio 0000700240019.

La misma petición la hizo antes la SCT, bajo el folio 0000900280219, pero el INAI le contestó que el sujeto obligado para responder era la Sedena.

"(Con la respuesta de Sedena) jurídicamente se determina que es inexistente, no guarda la información ni la reserva, simplemente no existe, eso implica que no hay título de concesión", dijo Rogelio Rodríguez, experto en temas aeronáuticos y exdirector jurídico de la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

La necesidad del documento

Precisó que en el caso de Santa Lucía no sería válido afirmar que no se requiere una concesión, pues actualmente funciona como base militar y será convertida a un aeropuerto con operaciones mixtas, para lo que es necesario tal documento.

Es ilegal, está al margen de la legalidad cualquier pretensión de construir el aeropuerto porque todo aeropuerto debe partir de la base de contar con una concesión

Cuando el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) empezó a construirse, en 2015, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), a cargo del proyecto, ya contaba con título de concesión.