Adhara Pérez, niña mexicana genio tiene mejor IQ que Einstein y Stephen Hawking

CDMX.- Apenas tiene 8 años y ya terminó el colegio y está cursando dos carreras universitarias. Además, su examen de coeficiente intelectual le otorgó 162 puntos, dos más que los que obtuvieron Albert Einstein y Stephen Hawking. Su sueño es ser astronauta. Su nombre es Adhara Pérez y es orgullosamente mexicana.

El primer obstáculo que debió enfrentar esta pequeña genio, originaria de Tlahuac, fue el sistema escolar. Cuando tenía tres años le diagnosticaron síndrome de Asperger, un trastorno neurobiológico vinculado al autismo que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente. De modo que le costó mucho hacer amigos.

"No entiende el doble sentido", describió su mamá Nallely Sánchez al referirse a los problemas que tuvo su hija en el mundo escolar. "Sí, quiere tener amigos pero no sabe cómo.

Quienes padecen esta condición, podrían estar todo el día hablando sobre que le gustan los dinosaurios. En el caso de Adhara, su mundo es el espacio", señaló a Infobae.

El espacio, la Tierra, Marte, las posibilidades de vivir en otro planeta, son las cuestiones que desvelan a esta pequeña que sueña con un día formar parte del equipo de la NASA y subirse a una nave para ver las estrellas desde cerca. Sus compañeros no la entendieron, tampoco sus docentes y lejos de empatizar con ella, todos la maltrataron.

"Me mandaban notitas y mensajes porque se quedaba dormida. Decían que no tenía ganas. Pero yo en casa veía que se sabía la tabla periódica. Desde chiquita sabía álgebra. Yo creo que se sentía aburrida", expresó Nallely. "Sí, me aburría mucho", confirmó la pequeña que se la pasaba dibujando agujeros negros en las clases.