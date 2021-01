Admite AMLO apoyo a equipo de Pío pero ve críticas 'de mala fe'

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió apoyo de su Gobierno en la remodelación en Palenque, Chiapas, del estadio de las "Guacayamas", equipo que dirige su hermano Pío, pues está incluido en los programas de Desarrollo Urbano.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal calificó como una "desproporción" y "mala fe" las críticas que han surgido por parte de sus adversarios.

Pero bueno, los entiendo, están molestos. Ojalá y se vayan serenando, se vayan enfriando poco a poco. Esa manipulación no funciona, no es eficaz, yo no debería ni estar dando consejos, deberían de cambiar, eso ya no funciona", finalizó.