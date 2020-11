Adoctrinan y polarizan a niños en Puebla señalando diferencias entre 'fifís' y 'chairos'

Puebla.- La polarización y el adoctrinamiento de los niños poblanos está causando polémica en redes sociales, al enseñarles la diferenciación entre "fifís" y "chairos".

Según los pdf descargados de un sitio oficial de la SEP, en los libros de 5 o 6 de primaria y de 1 de secundaria, se hace énfasis a los niños que hay "fifís" que abusan de los "chairos".

En una de las páginas de los libros refieren una situación de "igualdad social" para demostrar el dicho.

Textualmente dice la situación real:

Estaba cenando y viendo mi "face" cuando mi papá, quien es chofer del transporte público, nos platicó que durante su turno del día el tráfico estuvo terrible por "la famosa marcha fifí" y fue muy desgastante, ya que el microbús utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, de modo que ganó muy poco económicamente y como tenía que pagar la letra de la casa, la luz, el teléfono y otras cuentas, pues casi no le va a alcanzar. Seguí viendo mi face, principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá se enojó y me regaño porque algunas de sus amigos que son empleadas domésticas cargaron las pancarta de sus patrones; entonces me dijo: "¿Qué hubieras hecho tú?", "¿hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día".

Posteriormente, al menor se le pregunta. ¿Por qué se realizó la marcha fifí?

