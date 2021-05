Ciudad de México.- Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2016 y Reconocimiento Gustavo Baz Prada 2016, ambos otorgados por la UNAM, premio Nacional a la Investigación Laboral 2005 otorgado por la STyPS y Medalla al Mérito Universitario por sus estudios de licenciatura y doctorado concedida por la UAM, son parte de los logros de Adriana Martínez Martínez.

Desde 2012 es Profesora e Investigadora de la ENES León, contando con el nombramiento de Profesora Titular B de Tiempo Completo Definitivo en la licenciatura de Economía Industrial; PRIDE C.

Es doctora en Estudios Sociales con especialidad en Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa sin embargo se considerada una “panza de verde” de corazón, enamorada de Guanajuato, lugar que dice definitivamente para ella se convirtió en una tierra de oportunidades a la que llegó porque su esposo de origen alemán decidió para radicar al ofrecer maquinaria para el sector calzado.

Me considero una apasionada de la investigación, sobre todo de la innovación. Tengo más de 20 años trabajando en el cómo se produce la innovación, políticas para fomentar la innovación en sociedad, y me considero una apasionada por compartir el conocimiento”.

La fundadora de dos revistas científicas, que tienen como objetivo impulsar la difusión del conocimiento en diversas áreas y son parte del padrón de revistas del Conacyt, comenzó a dar clases a partir de 1995 en el Tec de Monterrey, y está convencida de que es algo que disfruta mucho hacer en su vida, aunque antes de ese año no pensaba lo mismo.

Cuando estudié la licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, lo último que pensaba era en ser profesor, me parecía terrible, sin embargo tuve un profesor de filosofía que me cambió completamente la idea, hoy estoy convencida de que es una vocación, una búsqueda constante de sacar lo más valioso de cada persona e impulsar talento humano, que crean en ellos, que sean mejores profesionistas y personas. me llena de vitalidad, me hace sentir joven todo el tiempo”.