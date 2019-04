Advierte Cárdenas riesgo de autoritarismo y corrupción en Puebla

Puebla, Pue.- El candidato a la gubernatura de Puebla de la coalición PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas, advirtió del riesgo que se instale el autoritarismo y la corrupción.

Con la ausencia del líder nacional panista Marko Cortés, el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla dijo a los políticos "corruptos" que hoy toman las calles para decirles que ya basta.

Al arrancar su campaña rumbo a las elecciones extraordinarias del dos de junio, sentenció que no van a tolerar la inseguridad que perturba la vida cotidiana porque los gobiernos han abandonado su responsabilidad y han dejado de preocuparse por tener corporaciones policiacas profesionales, bien pagadas e incorruptibles.

Para que quienes violen la ley vayan a la cárcel, pero que quienes sean inocentes, no por pobres, vayan a la cárcel", agregó al considerar necesario invertir en inteligencia y procuración de justicia.

El académico manifestó que sin seguridad es el gobierno el que falla y dijo que la corrupción les ha impedido crecer, al grado que Puebla no ha crecido en los últimos 50 años.

En un discurso que leyó de manera íntegra, señaló que ya basta de impunidad, pues es la impunidad la que está matando y acusó a la clase política tradicional de impedir que se instale adecuadamente el. Sistema anticorrupción.

A los políticos corruptos les estorba el sistema (anticorrupción) y se han empeñado en que no se instale porque tienen cola que les pisen", subrayó el exaspirante a la candidatura a la gubernatura de Morena en el 2019 y excandidato independiente.

Hizo un llamado a todas las poblanas y los poblanos a sumarse a la Nueva Batalla de Puebla en contra de la inseguridad, la corrupción, la injusticia, la impunidad, la violación a los derechos humanos de las mujeres, las indígenas y los grupos vulnerables.

La Nueva Batalla de Puebla es por cada niño que no tiene una escuela digna donde estudiar, por cada agricultor que no recibe lo justo por lo que cosecha, por cada ciudadano que paga sus impuestos pero no recibe del gobierno lo que está aportando", indicó.