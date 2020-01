Advierte Donald Trump en persa, de nuevo, a Irán para que no obtenga armas nucleares

Estados Unidos.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en otro tuit a Irán, escrito en persa, que no intenten obtener armas nucleares y que no repriman a manifestantes en el país.

El Mandatario dijo que no le importa que Irán esté dispuesto o no a negociar, siempre y cuando no violen esos límites.

El Asesor de Seguridad Nacional sugirió hoy que las sanciones y protestas que Irán 'ahogó' los obligarán a negociar. En realidad, no podría importarme menos si negocian. Será totalmente de ellos, pero no armas nucleares y 'no maten a sus manifestantes'", escribió el Mandatario.

Este es el tercer tuit del Mandatario en farsi, luego de advertir en mensajes anteriores al Gobierno iraní sobre no reprimir las protestas antigubernamentales por el derribo accidental de un avión ucraniano con 176 personas.

Este fue el segundo día de protestas en el país, luego de que la represión del Gobierno contra manifestantes en noviembre dejara más de 300 muertos, según reportes de activistas.

En tanto, funcionarios iraníes exigieron hoy respeto a su lengua, el persa, tras el tuit en ese idioma publicado por el Presidente estadounidense Donald Trump.

Esta noche el Ministro de Cultura y Guía Islámica, Abbas Salehi, destacó que el lenguaje persa es símbolo de la cultura iraní y cuestionó al mandatario estadounidense por haber amenazado con destruir sitios culturales de Irán.

Usted amenazó con atacar sitios culturales de Irán y hoy se dirige a los iraníes en el lenguaje persa", escribió en un tuit el funcionario cultural.

