Afirma AMLO que García Luna 'va a hablar' en su juicio

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que cuando el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna declare en el juicio en su contra, se conocerá si el expresidente Felipe Calderón estaba al tanto de que se desviaron recursos de Gobernación para la familia del exfuncionario hoy preso en Estados Unidos.

Habiendo estado involucrado García Luna, ¿que era tan cercano a Calderón y también un secretarios de Gobernación o varios, es creíble que Calderón no estuviera al tanto o al frente de estas irregularidades?, se le preguntó en su conferencia de prensa mañanera.

Todo eso es cuestión de tiempo, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena si resulta responsable.

Recordó que en el caso de sobornos con la constructora Odebrecht, el dueño Marcelo Odebrecht, decidió colaborar con las autoridades, le redujeron la pena y puede ser que salga libre antes que ex presidentes y otros funcionarios.

-¿Le recomendaría a García Luna qué cante?, se le insistió.

No, no, yo no le recomendaría nada, que cada quien actúe y asuma su responsabilidad.