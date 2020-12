Afirma AMLO que coalición PAN, PRI y PRD quiere ganar para regresar a los moches

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la coalición parcial del PAN-PRI-PRD busca regresar a las partidas de moches.

Les importa ganar el Congreso, la Cámara de Diputados, porque la facultad exclusiva es la aprobación del presupuesto. Entonces, van a modificar el proyecto de ley de presupuesto, y van a eliminar los programas sociales, y van a querer que regresemos a las partidas de moches", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que, si llegase a ganar la coalición en 2021, él acudiría a instancias legales.

"Toco madera, pero que le vayan pensando porque si lograran ese retroceso no no voy a (aceptarlo) y acudiría yo a la instancia legal que corresponda porque no", señaló.

El Presidente reiteró que la Oposición sólo busca quitarle el dinero a los pobres.

Esto, la alianza, quiere quitarle el dinero a los pobres, lo puedo probar técnicamente. Hay ciertos sectores que les molesta que se entregue dinero a los pobres. Nosotros manejamos el presupuesto, que es dinero del pueblo, y lo manejamos con honradez para entregárselo al pueblo.

"¿Qué pasaba antes? No le devolvían el dinero al pueblo, se lo robaban unos cuantos, era corrupción o derroche, sobornos, para que los de arriba siempre hicieran su agosto. Por eso, el presupuesto se quedaba en el mismo Gobierno, estaba ensimismado, fideicomisos, fondos, viajes de lujo, al extranjero, pensiones a ex Presidentes, cajas de ahorro especiales para alguna a funcionarios. Ahora, quieren que se regrese a eso para quitarle el dinero a los pobres y no estoy inventando nada", agregó.

HLL