Afirma AMLO que hubo corrupción e influyentismo en cervecera

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la entrega de permisos para que la empresa Constellation Brands construyera una empresa cervecera en Mexicali, Baja California, hubo actos de corrupción e influyentismos, por lo que se revisará la forma en que estos permisos se entregaron y confió en que tras cancelar la construcción de esta planta no se ahuyente la inversión en México.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que se reunirá con los dueños de la empresa, así como con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien criticó la consulta realizada el fin de semana pasado y donde la mayoría de los votantes se opuso a que siguiera la construcción de la fábrica cervecera.

El mandatario señaló que desconoce si se tendrá que pagar alguna indemnización a la empresa por cancelar la construcción.

Las respuestas de AMLO

-"¿No ahuyentará la inversión la cancelación de estos permisos?"

-"No, creo que no, al contrario, si se pone orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder mantener un auténtico estado de Derecho, no de chueco".

-"Pero, ¿había corrupción en esos permisos?"

-"Claro que sí, influyentismo. Nada más es cuestión de pensar de sentido común, que es el menos común de los sentidos.

"¿Cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua? Y además que es producir elaborar cervezas con agua que vamos a exportar, y ¿cuántos empleos? Si estoy hablando de la forma en que las empresas están automatizadas”.

-"¿Analizaron la implicación legal que se tendría que pagar alguna indemnización a la planta?"

-"Si, todo"

-"¿Y tienen que pagar?"

-"No sabemos porque vamos a ver, vamos a revisar el caso, cómo se dieron los permisos.

"Yo nada más les recuerdo que cuando, quien gobernada Baja California o los gobernantes en Baja California, decidieron una privatización del agua y luego entregaron estos permisos, que corresponden entregar al gobierno federal, todo lo que es manejo de agua y hubo grandes movilizaciones de la gente en contra".

Busca crecimiento para México

El presidente aseguró que él quiere el crecimiento.

Sí, nada más que quiero que el crecimiento traiga emparejado el bienestar de la gente y que no se afecte el medio ambiente.

Comentó que afortunadamente lo buscaron los dueños de la empresa porque quieren un acuerdo y se dijo dispuesto a recibirlos, atenderlos y escucharlos, pero también que lo escuchen a él.

JPRA