Agradece Trump desde muro fronterizo a AMLO: 'es un gran caballero, un amigo mío'

CDMX.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, visitó por última vez en su mandato la construcción del muro fronterizo, en Texas, y agradeció a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su cooperación en migración.

El Mandatario destacó el programa de "Esperar en México" y la presencia de la Guardia Nacional mexicana para evitar el cruce hacia Estados Unidos.

El Mandatario aseguró además que el muro fronterizo ha ayudado a Estados Unidos a contener el coronavirus en la frontera.

No hicimos el muro por Covid. Hicimos el muro por seguridad, drogas y otras cosas, pero resultó que en medio de todo esto vino esta horrible plaga", dijo Trump al visitar una zona fronteriza en la localidad texana de Álamo, muy cerca de la ciudad tamaulipeca de Reynosa.

En su primer discurso después del asedio al Capitolio, que dejó al menos 5 muertos, Trump dijo que Estados Unidos es un país de leyes, pero amagó que sus seguidores "perseguirán" a la Administración de Biden.

La libertad de expresión está bajo asalto como nunca. La Enmienda 25 no es un riesgo para mí, pero volveremos a perseguir la Administración de Biden.

"Como dice la expresión: tengan cuidado con lo que piden. La farsa del juicio político causa tremenda división, es muy peligroso para Estados Unidos", agregó.

Horas antes, en el Mandatario se negó a asumir responsabilidad por los hechos de violencia y dijo que sus palabras en un mitin antes del asedio al Capitolio, donde llamó a "pelear como nunca", habían sido "completamente apropiadas".

A una semana de que termine su presidencia, y esta vez sin insistir falsamente en un fraude electoral en su contra, el Mandatario realizó su séptima visita al muro fronterizo.

De acuerdo con cifras oficiales, la Administración Trump ha construido o rehabilitado más de 700 kilómetros de valla fronteriza a lo largo de la línea con México siendo la mayor parte de este proyecto la reposición de antiguas secciones por un nuevo modelo de bolardos de metal.

Trump dijo que cerró los "huecos" legales que permitían la migración hacia Estados Unidos y destacó la votación de la comunidad hispana en la frontera como muestra de que "ellos entienden" que había reforzado la frontera con el muro.

No podemos dejar que la próxima Administración lo quite", dijo, "no creo que eso ocurra".