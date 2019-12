Agreden a periodista tras evento de AMLO; esto dijo el presidente

CDMX.- Poco después de concluido el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo en el Zócalo capitalino, un reportero de TV Azteca Noticias fue rodeado por simpatizantes de AMLO y presuntos militantes de Morena quienes lo agredieron.

Circulan en redes sociales videos en los que se puede ver a miembros de la Red AMLO y presuntos militantes de Morena rodeando al reportero Irving Pineda mientras se preparaba para realizar un enlace en vivo desde la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

En medio de insultos y acusaciones de ser "chayotero", algunos de los agresores incluso intentaron colocarle un chaleco con el logo de Morena. Según contó el propio reportero, incluso hubo quienes empezaron a motivar a los demás agresores a golpearlo.

¿Y la libertad de expresión?



"Montoneros y sin vergüenzas los que hoy agredieron al reportero @IrvingPineda por hacer su trabajo, vamos a defender la libertad de expresión a donde tope" @FeliFerMacias pic.twitter.com/vRCDzrMQLF — CÓDIGO NEGRO MX (@codigo_negro) December 2, 2019

“Después de que terminó el informe del primer año de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando me estaba alistando para realizar un enlace y una señora me empezó a insultar llamándome ‘chayotero’ y de repente más y más personas, presuntos integrantes de la Red AMLO y presuntos militante de Morena de la alcaldía Miguel Hidalgo siguieron con estos insultos y más palabras altisonantes”, narró el reportero que afortunadamente no sufrió lesiones.

Además, denunció que en el lugar había elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que presenciaron todo, pero no hicieron nada al respecto.

Nuestro compañero @IrvingPineda fue agredido después de cubrir el mensaje del presidente #AMLO. En #adn40 rechazamos cualquier tipo de violencia hacia los periodistas.



Conoce los detalles en Tu mundo #EnTiempoReal con @luigicantu a las 11:00 horas. pic.twitter.com/ThQrkTk5ka — adn40 (@adn40) December 2, 2019

'Prensa libre, sí; agresiones a la prensa, no'

La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó las agresiones en contra de Irving Pineda, durante su conferencia de prensa matutina.

"Lamento mucho que te haya sucedido y desde luego repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie, ustedes cumplen con su trabajo. No debe suceder eso. En vez de ayudar, perjudica. Eso, si lo hacen supuestamente para ayudar a nuestro gobierno, digo aquí que nos afectan. Son conductas reprobables. No debe haber agresión a nadie", enfatizó el presidente, quien incluso felicitó a Irving Pineda por el trabajo que ha hecho en su cobertura durante las conferencias de prensa matutinas.

El presidente también lamentó las agresiones e insultos que se han sucitado contra Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, cada vez que lo invita a uno de sus eventos.