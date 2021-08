¡Ah, caray! ¿No se suponía que en este gobierno eran "primero los pobres"? Resulta que los programas sociales de la 4T a quienes más han beneficiado... ¡es a los más ricos!

A esa conclusión llegó un revelador reporte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. De acuerdo con el documento, contrario a lo que dice la propaganda social, la cobertura de los más pobres es mucho menor a la que tenían ¡en 2016! En números duros, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el 61 por ciento de los hogares más pobres era beneficiario de programas sociales. En contraste, con Andrés Manuel López Obrador el número cayó a sólo 35%.

El organismo que dirige Máximo Jaramillo-Molina revela que, para colmo, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los más ricos. Y conste que el estudio parte del análisis de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 2020, del Inegi, para que luego no salgan con que alguien tiene otros datos.

Los más felices con el tope al precio del gas LP no son los consumidores, sino quienes lo venden de manera ilegal. Y es que cuando el gobierno decide -o pretende decidir- controlar el libre mercado, lo que genera es mercado negro.

Por supuesto la reducción en el precio se verá reflejada en el corto plazo en el bolsillo de quienes compran los cilindros. Sin embargo, la experiencia dice que ese beneficio es efímero (aunque efectivo electoralmente). En el mediano y largo plazos, se espera el aumento en el robo de combustible, su venta por debajo del agua; inclusive que escasee el producto y, por si fuera poco, hasta una caída en las inversiones y el empleo en ese sector.

Lo más desconcertante es cómo puede el gobierno federal determinar cuál es la ganancia aceptable de esos empresarios. ¿Con base en qué estudios tomó la decisión la Comisión Reguladora de Energía para fijar el precio? Da la impresión que, oootra vez, en la 4T no se toman decisiones técnicas, sino supuestamente morales. El problema es que la moral... ¡ni moras da!

Allá en Jalisco hubo quienes se desmañanaron para ver si el Presidente abordaba en su mañanera el tema de la construcción de la Vía Corta a Puerto Vallarta.

SIN EMBARGO, el mandatario habló de las grandes obras de su gobierno, pero ni una palabra dijo de la carretera que acortaría el tiempo de traslado entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Y eso que él mismo supervisó el proyecto el domingo y la conferencia de ayer fue en ese destino turístico.

No queda claro si a AMLO se le olvidó mencionarla... o si simplemente no había nada bueno que anunciar. No vaya a ser que una vez más la terminación de la Vía Corta se haga laaarga, larga…



Con eso de que ahora la prioridad nacional va a ser arreglar los baches, bien podrían empezar por sacar a la economía del bache que más bien parece socavón.

