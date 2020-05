Ahora AMLO se lanza contra los científicos 

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ahora contra los científicos, luego que integrantes de instituciones como el Conacyt, el CIDE y el Cinvestav pidieron frenar el recorte del 75 por ciento al gasto de operación, ordenado por la Secretaría de Hacienda.

En conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre el impacto que tendrá la reducción en los capítulos 2000, de Materiales y Suministros, y 3000, de Servicios Generales, ya que podría derivar en despidos y problemas de operación.

En respuesta, el Presidente consideró que las críticas por los ajustes al gasto sólo buscan mantener las prácticas abusivas que se registraban en el pasado.

No, no no, porque se ve cada caso. Siempre que se toma una medida dicen: los niños, los investigadores, se va a dejar sin comida a los presos, siempre es así, para mantener los abusos el influyentismo, el nepotismo, todas las lacras de la política.

López Obrador fue más allá al sostener que, en los tiempos de Porfirio Díaz, fueron los científicos quienes apoyaron la dictadura.

El Jefe del Ejecutivo defendió su decisión de reducir tres cuartas partes del gasto de operación de la Administración pública, para generar ahorros que permitan enfrentar la pandemia por Covid-19.

Tras advertir que no dará marcha atrás, puso como ejemplo que mientras él gasta 250 mil pesos mensuales para financiar sus giras por el País, el expresidente Enrique Peña Nieto gastó 7 millones de pesos sólo en servicios de internet en un viaje que realizó a Argentina.

El Presidente negó que su intención sea generar despidos de trabajadores en el Gobierno.

Esos no van a ser despedidos, es que es muy mañoso el argumento, lo digo de manera respetuosa, es como lo de las Estancias Infantiles ¿cómo se va a deja a los niños sin sus becas? Pues no sé dejo a los niños sin sus becas, sencillamente ya no se entrega a quienes manejaban las estancias infantiles, que se demostró que apuntaban más niños de los que tenían, entonces es poner orden, no es afectar", aseveró.