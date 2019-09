Ahora ligan a Robles con venta de terrenos federales y reservas territoriales

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga la venta de terrenos federales y reservas territoriales que realizó Rosario Robles, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).



La indagatoria también contempla la gestión del antecesor de Robles en la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, actual Senador del PRI.



Además, se encuentran implicados ex funcionarios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).



Según fuentes oficiales consultadas por REFORMA, entre los involucrados están también notarios públicos, empresarios del ramo inmobiliario, empresas fantasmas y funcionarios de Registros Públicos.



La indagatoria surgió a partir de denuncias presentadas en los Registros Públicos y contra Notarios por irregularidades en las operaciones y registros de compra-venta de los terrenos.



La investigación también implica al ex director de Propiedad Rural de la Sedatu, Luis Bastarrachea Sosa.



La UIF de la Secretaría de Hacienda recibió reportes de transacciones irregulares entre empresarios y empresas fantasmas.



La Secretaría de la Función Pública también ha recibido denuncias de ese tipo durante la gestión de Robles en la Sedatu.



Entre los empresarios implicados se encuentra José Antonio Chapur Zahoul, director del Grupo Palace Resorts, y su hijo Gibrán Chapur.



También se encuentran involucrados Carlos Lima Carvajal, ex director del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.



En julio del año pasado, REFORMA reveló que la Sedatu había vendido en una vigésima parte de su valor un predio de 262.5 hectáreas ubicado sobre la carretera Cancún-Tulum, en el estado de Quintana Roo.



El terreno había sido valuado por un perito de la entonces PGR en mil 240 millones de pesos, pero la Sedatu lo vendió en 61.4 millones de pesos.



Según documentos oficiales, los trámites, tanto en la Sedatu como en Indaabin, se realizaron en tiempo récord.



Entre las irregularidades se encuentran operaciones ilegales en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Quintana Roo.



Por ejemplo, en la gestión del ex Gobernador Roberto Borge familiares, empresarios y prestanombres se apoderaron de inmuebles en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

