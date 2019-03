Ahorros federales se usarán para buscar a desaparecidos, promete AMLO

México.- Durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que los ahorros que está realizando el gobierno federal con medidas de austeridad se reinvertirán para trabajar en la localización de personas desaparecidas.

"Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de desaparecidos. No sólo es un asunto de una comisión, que ya se integró, sino que es una responsabilidad de Estado, es decir, todo el gobierno, ese el compromiso, que no falten los recursos no hay límite presupuestal, no hay techo financiero, es lo que se requiera", dijo durante el evento que se realizó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Enfatizó que no se puede combatir la violencia con más violencia y reafirmó que en su gobierno nunca se dará la orden de reprimir ni mascrar a la población.

En medio del evento de reinstalación, familiares de personas desaparecidas se manifestaron con fotografías de sus seres queridos y, a gritos, exigieron justicia, pues acusaron a los gobernadores de sus estados de no hacer nada para encontrarlos, publicó El Universal.

El presidente López Obrador prometió que a más tardar en septiembre de este año, todos los gobiernos estatales contarían con su propia comisión de búsqueda local. También se comprometió a crear instalaciones forenses para la identificación de más de 26 mil cuerpos y a reunirse con los familiares de desaparecidos en 3 meses para analizar los avances de dichas acciones.