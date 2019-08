Al dejar presidencia del PRI, Ruiz Massieu rechaza naufragio en el partido

CDMX.- La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, rechazó que su partido sea los restos de un naufragio, pese a la crisis por la que atraviesa tras los pésimos resultados electorales del año pasado.

En entrevista, aseguró que el próximo domingo le entregará a Alejandro Moreno, su sucesor en el cargo, un partido fuerte, cohesionado y con presencia nacional.

Ruiz Massieu cuestionó la actitud de los excandidatos que cuestionan el proceso interno a través del cual el tricolor renovó su dirigencia.

Señaló que José Narro, como consejero nacional, avaló el proceso interno, mientras que Ivonne Ortega no ha impugnado ninguna de las etapas de éste, pese a sus señalamientos públicos.

Pregunta: ¿Entregas los restos de un naufragio el próximo domingo?

Respuesta: No entrego los restos de un naufragio, entrego un partido con presencia nacional, con presencia en todas las entidades, en todos los congresos estatales, en todos los ayuntamientos, con una militancia activa, como lo demostró el domingo pasado, con una votación de alrededor de dos millones de militantes. Un partido que después de una derrota como la de 2018, en este año tan importante para nuestra definición de nuestro futuro, se mantuvo cohesionado, buscando sembrar los cimientos de una ruta de renovación.

P: ¿Tiene remedio el PRI?

R: Claro que sí. El PRI es un gran partido. Imagina el estado anímico de una militancia en un partido que tiene estos resultados electorales. ¿Qué hicimos en este año? Primero, oír a nuestra militancia, que se pudiera expresar. Y a partir de escuchar a la militancia comenzamos a tomar acciones, como abrir el partido a procesos democráticos.

P: Democráticos es un decir. Hoy aparece el comunicado de Ivonne Ortega donde desconoce el resultado de la elección. No lo valida.

R: Ivonne tuvo representación en casi 65% de las casillas, que fueron 6 mil 140. En ninguna sus representantes plantearon que hubiera habido irregularidades que valiera la pena señalar. Tuvo, además, representantes en los órganos distritales donde se hizo el computo; ninguno de sus representantes planteo ahí que hubiera irregularidad que valiera la pena señalar.

P: Pero incluso sufrieron la pérdida no sólo de un candidato sino de un militante. José Narro dijo: Me bajo del partido, porque esto es una mascarada.

R: En el caso de José Narro, a quien le tengo un gran aprecio personal, rescato su opinión y no la comparto. No la comparto porque él, como consejero político, estuvo en todos los consejos políticos donde se votó el método, donde se votó el padrón y donde, además, se votó por unanimidad; es decir, con su voto.

P: Las vez pasada nos dijiste que veías un partido de centro-izquierda, socialdemócrata, y veo que ahora el PRI es una suerte de panista por un lado y de morenista por el otro.

R: Yo lo que veo es que en Morena hay muchos expriístas que recuperan una visión de lo que debe de ser México, un proyecto de país que el PRI enarboló hace 50 años. Eso veo en Morena. No veo morenistas en el PRI. No veo panistas en el PRI.

P: Hasta nombre te puedo mencionar: José Antonio Meade

R: Él no era priísta, él era un simpatizante, así lo acogió el partido y así siempre lo expresó él.

P: ¿Error?

R: A toro pasado, es claro que la militancia no se sintió representada por las candidaturas ciudadanas o de simpatizantes, incluida la presidencial, que eso no excluye que nuestro candidato Pepe Meade sea una persona extraordinaria y un funcionario con gran visión, pero que es lógico que nuestra militancia, que tiene un fuerte sentido de pertenencia al partido, no se sintió representada por un candidato no militante.

P: Noventa años, ¿no es momento de recibir los santos óleos?

R: No, es el momento de aquilatar, en esta larga historia del partido, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Recuperar las cosas buenas, recuperar el orgullo de ser priísta y trazarnos una nueva ruta para el futuro.