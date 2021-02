Los Altos, Jalisco.- El alcalde de Tototlán, Jalisco, Sergio Quezada Mendoza, fue exhibido en un audio cuando acosó a una empleada del Ayuntamiento que justamente acudió él por ayuda debido a que uno de sus compañeros la hostigaba sexualmente.

Diana “N”, quien labora en el Ayuntamiento del municipio de la zona de Los Altos de Jalisco, presentó en marzo del 2020 una denuncia contra el director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, por acoso y hostigamiento sexual ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra Mujeres, pero la querella no avanzó.

Asimismo, fue ignorada por el Órgano Interno de Control de Tototlán, el cual determinó concluir y archivar el procedimiento de investigación.

Lejos de recibir ayuda, Diana fue sometida a una evaluación por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que concluyó que “presentaba afectación psicológica y emocional”, y debía estar recluida en rehabilitación por tres meses.

Diana insistió en busca de justicia, por lo que el alcalde de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Sergio Quezada Mendoza, intervino como “mediador”, pero terminó acosándola; no obstante, la mujer grabó toda la conversación.

En una grabación se escucha primero que el Presidente Municipal le hizo comentarios inapropiados y con tinte sexual.

Además, Quezada Mendoza minimizó el acoso y hostigamiento sexual cometidos por su subordinado, el director de Padrón y Licencias municipal y le insistió en que lo perdonara.

Si él te hubiera violado y... hubiera habido cosas más delicadas... ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?"