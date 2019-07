Alcalde de Irapuato atribuye a 'mini cartel' repunte de asesinatos

La jornada violenta que se vivió el martes en Guanajuato podría ser motivado, aparentemente, por el surgimiento de un "mini cartel" que entra en conflicto con los otros cárteles, lo que elevaría la situación de inseguridad, señaló el Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Comentó que en Irapuato no se tiene la presencia de este mini cartel delictivo, sin embargo, conoce información de que pudiera operar en otro municipio, sin querer revelar más detalles del tema al decir que no le corresponde dar dicha información.

Hay un repunte ahora motivado nuevamente por el surgimiento, aparentemente, de un mini cartel que entra en conflicto, esto eleva la situación, son los datos que tenemos. No voy a abundar en ese tema, sin presencia en Irapuato, en otra localidad, no voy a abundar en ese tema, creo que es un asunto que tiene cierta lógica y explicación", enfatizó.

Ortiz Gutiérrez comentó que en el municipio se notó una tendencia a la baja de homicidios dolosos en los últimos 3 meses, sin embargo, existe un repunte que resulta preocupante, y aunque no es justificación, prácticamente todos los fallecidos tienen antecedentes penales, y asumen las consecuencias de sus actos.

Agregó que con la llegada de la Guardia Nacional podría controlarse la situación, y que si bien estas fuerzas no son la panacea para resolver la problemática, a través de la buena coordinación podrían darse resultados.

Sergio de Jesús Martín Castellano, presidente de OCV en Irapuato, señaló que es preocupante la situación de violencia, sin embargo, confían en que las autoridades atiendan el tema, y están a la espera de que los elementos de la Guardia Nacional se sumen a la operatividad.

Asimismo, la Regidora de Morena en el Ayuntamiento, Daniela Rivera, indicó que en general, los ciudadanos están sintiendo el peligro de esta violencia, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno deben trabajar para mejorar la seguridad.

Confió en que los elementos federales que están llegando puedan contrarrestar la situación, lo que se logrará si se generan estrategias de unidad y acción en contra de la delincuencia.

La Guardia Nacional no inició como debió hacerlo, producto de la toma de decisiones improvisadas, señaló el Alcalde tras las protestas que realizan los de la Policía Federal en la Ciudad de México.

No está empezando como debería de ser, me parece, producto mucho del tema de la improvisación, todo lo improvisado generalmente no sale bien, sin embargo, nosotros seguimos en la mejor disposición de participar, colaborar, para que independientemente de las situaciones internas que puedan traer, nos pongamos a chambear con ellos", enfatizó.