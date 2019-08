Alcalde de Teziutlán llama a mujeres cobardes y sucias

Teziutlán.- El Alcalde de Teziutlán, Puebla, Carlos Peredo Grau, llamó sucias y cobardes a las mujeres, lo que desató críticas en redes sociales.

Porque hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas, y quién le entra ahí, la abuelita, vamos a llamarlas 'superabuelitas', porque esas sí no se dejan, son las de antes, las que traen otros valores".

Sin embargo, según Reforma, el Alcalde se disculpó y dijo que la frase la expresó en una reunión del DIF municipal y estaba dirigido a aquellas mujeres que no denuncian las violaciones sexuales de terceros contra sus hijos.

Quiero decirlo públicamente, les quiero decir que me referí a un grupo de mujeres que, no obstante de que están violando a sus hijos, no vienen a denunciar, y que son las abuelitas las que vienen a denunciar", aseguró.