Toluca. Con la finalidad de pasar un rato agradable con amigos, Alejandra Sofía Becerril Parada, de 16 años salió de su casa a una fiesta sin permiso y ya no regresa, situación que alarmó a sus familiares quienes dieron aviso a la policía y así emitir una Alerta Amber.

De acuerdo con información a eluniversal.com.mx, hasta el momento, sus familiares también continúan buscando a Alejandra Sofía, quien según cuenta la mamá, ella era muy apegada a la familia y no tenían problemas de algún tipo, lo que hace más raro algún motivo para que ya no quisiera regresar a casa.

Fue el 24 de julio cuando Alejandra Sofía aprovechó que su mamá llegaría más tarde a casa para salir un rato por la noche a una fiesta en Toluca, pero todo cambio cuando pasaron las horas y la mamá de la menor no supo más de ella.

El último mensaje lo mandé a su celular a las 23:00 horas, de hecho ella tuvo una actividad por la noche con su hermano. A las 23:30 le dije me voy a tardar un poco más, ya duérmete. Todo por mensaje de texto y ella respondió ya me voy a dormir, con varios emoticones, pero no estaba enojada, de malas ni la vi muy diferente", comentó a mamá de Alejandra, Cristina Becerril Parada.