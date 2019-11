Alertan por brote de E.coli vinculado a lechuga romana de California

California.- Un brote de intoxicación alimentaria ha hecho que las autoridades pidan no consumir estas hierbas. En específico, los funcionarios de salud pidieron evitar el consumo de lechuga roma cultivada en Salinas, California. También, pidieron no comer este alimento si la etiqueta no dice dónde se cultivó.

Asimismo, instaron a los supermercados y restaurantes a no servir o vender la lechuga, a menos que estén seguros de que se cultivó en otro lugar distinto al indicado.

Desde este viernes, la advertencia se aplica a todas las presentaciones de lechuga romana de la región de Salinas, incluidas las cabezas enteras, los corazones y las mezclas de ensalada precortadas, precisaron las autoridades de Estados Unidos.

Nos preocupa que esta lechuga romana pueda estar en otros productos", mencionó Laura Gieraltowski, investigadora principal del brote en los CDC.

Casi medio centenar de personas ha enfermado

Especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de E.U. señalaron que su investigación condujo a granjas en Salinas y que buscando la fuente de la bacteria E. coli, relacionado con el brote infeccioso.

El año pasado se registró un brote similar, por lo que la industria acordó etiquetar voluntariamente las lechugas con sus regiones de cosecha, a fin de facilitar su rastreo en emergencias sanitarias.