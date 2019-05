Alfaro no se disculpará por manejo indigno de cadáveres, 'no fue en su tiempo'

Jalisco.- Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, consideró que su administración no tiene razones para disculparse por el trato indigno en el manejo y conservación de cadáveres en tráileres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), debido a que esta situación no sucedió en el actual gobierno.

El 20 de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 10/2019, en la que consideró que la Fiscalía General del Estado y el IJCF debería disculparse públicamente con familiares y colectivos por el incumplimiento en los protocolos de manejo de cuerpos, así como por agraviar derechos humanos en la crisis que llevó al uso de camiones para resguardar cadáveres.

Vamos a atender la recomendación, pero nos parece inapropiado pedir disculpas por algo que nosotros no hicimos (...) le pedí a la Secretaría General de Gobierno que revise completa y yo adelantaría que vamos a atenderla, pero ese punto no es la ruta porque no es responsabilidad de ese gobierno”, declaró el gobernador.

Entrevistado durante la inauguración del Encuentro Nacional de Diputados y Diputadas Locales por la Movilidad (Endimov), Enrique Alfaro, aseguró que ya se comunicó con Alfonso Hernández Barón, ombusdman de la CEDHJ, para atender la recomendación y resolver el problema, pero no para que Fiscalía o Ciencias Forenses emitan una disculpa.

Nunca he desatendido una recomendación de Derechos Humanos, pero me parece que eso es lucimiento personal”, puntualizó Alfaro. “Hay que serenarse y apostarle, como he planteado al Presidente, en generar resultados para Jalisco y no dedicarnos a mandarnos mensajes en ruedas de prensa”.