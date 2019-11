Alfonso Romo descarta que hechos como masacre de LeBarón ahuyenten inversiones

CDMX.- La masacre de la familia LeBarón y otros hechos violentos no ahuyentan las inversiones porque no es una situación generalizada, aseguró Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de Presidencia.

Según Reforma, Romo fue cuestionado durante una reunión nacional de consejeros consultivos con Nacional Financiera y Bancomext sobre el impacto a las inversiones provenientes de Estados Unidos tras la masacre de la familia LeBarón.

Hasta ayer, la gente que he recibido, tanto inversionistas nacionales, extranjeros o fondos, no lo ven como una cosa generalizada, sino lo ven como un caso triste, como lo mismo que en Culiacán, pero no lo ven como una problemática tan seria. Yo sería muy sincero si los próximos 45 días cambian, pero hasta hoy no", declaró.