Alumno ciego narra maldades que le hacen compañeros y pide ayuda

Chiapas.- Circula en redes sociales un video donde un niño con discapacidad visual narra los abusos y agresiones que sufre por parte de sus compañeros de la secundaria.

César Andrés estudia en la Escuela Secundaria Técnica Número 2, conocida como la Prevo, donde sus compañeros le roban sus cosas, lo insultan, lo esperan cada vez que va al baño y lo agreden. Incluso en el video el menor muestra un vendaje que tiene por las agresiones de los otros niños.

"Mi nombre completo es César Andrés Cruz Palacios… Vengo a expresar lo que me han hecho en todo este tiempo, ya que yo soy una persona con discapacidad, entonces lo que a mí me hacen; me pegan, me quitan mi dinero, me obligan a darles mi dinero”, cuenta.

El niño además denuncia que hay mucha inseguridad en la escuela y acusa a los prefectos de "no hacer nada".

En otra parte del video, se ve cómo le dice entre lágrimas a su mamá que ya no quiere volver a la escuela, precisamente por las agresiones que sufre.

Cifras preocupantes

De acuerdo con estadísticas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa primer lugar en bullying entre los países miembros.

Este problema social afecta a al menos 40% de los estudiantes de educación básica en México.