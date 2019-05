Amaga Elba Esther Gordillo: vamos a sacar a aquellos que nos pusieron de rodillas

CIUDAD DE MÉXICO.- "Vamos a sacar de nuestra casa a aquellos que ayer nos pusieron de rodillas", dijo la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, en una reunión que tuvo con maestros en el marco del Día del Trabajo.

En un encuentro con 4 mil docentes del grupo Maestros por México y del SNTE, realizada en el Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México, Gordillo indicó que su organización es "independiente y libre, sin ningún color".

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Unión, pidió que se respete la autonomía e independencia de los sindicatos. "Qué bueno que el gobierno se ha pronunciado sobre la autonomía sindical, en particular el Presidente; que habrá piso parejo sin ningún privilegio para nadie. Lo único que pedimos es que se respete autonomía independencia sindical", refirió.

Les guste o no, la presidenta legal del Comité Nacional [del SNTE] estaba en la cárcel por oponerse a la ley y que estando libre se le debieron restablecer sus derechos políticos. No es un asunto de ego, sino de justicia para los trabajadores de la educación", refirió.

Pidió revalorar la lucha sindical del SNTE porque los profesores han llevado a cabo lo que consideró es una "revolución silenciosa", basada en el "respeto hacia los demás y la lucha".

Pidió a los maestros estar atentos y preparados cuando salga la ley para analizarla y estudiarla.

No olvidemos que todos tenemos que alzar nuestra voz, que el presidente nos escuche, para restablecer el estado de derecho. A la mal llamada reforma educativa le llegó la hora. Si no se cambia esa reforma no se puede hacer nada".