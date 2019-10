Amagan alcaldes con romper diálogo con la Segob

CDMX.- Alcaldes que fueron "gaseados" en Palacio Nacional amagaron con romper el diálogo con las autoridades federales, luego de que los plantaron en la Secretaría de Gobernación (Segob).

El grupo de Ediles que rechaza los recortes al presupuesto municipal para 2020, sostendría ayer una nueva reunión con autoridades de Hacienda y Segob.

Sin embargo, los funcionarios federales no llegaron a la cita, por lo que la mayoría de los Presidentes Municipales se retiraron entre quejas de incumplimiento por parte del Gobierno federal.

La reunión fue pactada para las 13:30 horas en la Segob y los Alcaldes inconformes se retiraron a las 15:15 horas.

En un pronunciamiento, varios Alcaldes como el de Nezahualcóyotl acusaron a la Segob de no cumplir su palabra, no dar respuesta a sus demandas e intentar desvirtuar su movimiento.

Antes de retirarse, el Alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, reprochó la falta de seriedad de los funcionarios federales y confirmó la ruptura de la mesa de trabajo.

A pregunta expresa, el también presidente de la ANAC dijo que por el momento retiran el voto de confianza que le dieron al Gobierno la semana pasada, luego de que pactar la mesa de trabajo.

Lo retiramos, no puede ser que no hayan llegado los funcionarios de Hacienda cuando ya teníamos esta cita, desde el viernes ya estaba pactada, ya les habíamos mandado los documentos.

Tras calificar lo sucedido como un episodio muy lamentable para la vida política del País, Vargas agregó que analizarán la posibilidad de reactivar sus acciones de protesta.

Más cauto, el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Víctor Hugo de la Rosa, aseveró que los Alcaldes siguen abiertos al diálogo con el Gobierno federal.

El diálogo no se rompe, desde luego que nosotros no podemos estar a la expectativa nada más, que nos citen y no nos reciban, pero eso no quiere decir que no tengamos la disposición para dialogar.