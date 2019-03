'Amazon' se beneficia por venta de libros de asesinos en masa

Reino Unido.- En un artículo de The Times publicado este 17 de marzo, el rotativo británico sostiene que Amazon se está beneficiando de la venta de libros escritos por asesinos en masa de extrema derecha, incluido un manifiesto publicado por el terrorista noruego Anders Breivik.

El 22 de julio de 2011, ese hombre provocó una explosión en Oslo (Noruega) en la que murieron ocho personas y después mató a otros 69 jóvenes en un campamento de verano.

De acuerdo con The Sunday Times, sus periodistas encontraron a la venta el libro de Breivik, '2083: Una declaración de independencia europea', en el sitio de Amazon, donde el terrorista, condenado a 21 años de cárcel, hasta tiene su propia página de autor.

Los periodistas del medio lograron comprar una copia de bolsillo de este libro de Breivik en inglés por 18 libras esterlinas (24 dólares) y se les informó que tardará entre uno y tres meses en llegar.

En Amazon el asesino tiene su propia página de autor.

Sin embargo, los clientes de Amazon Prime pueden comprar uno de los libros de Breivik en francés con entrega gratuita al día siguiente, añadieron.

Además, el gigante del comercio electrónico invita a sus clientes a "visitar la página de Anders Breivik de Amazon" y hacer clic en "seguir" para recibir "actualizaciones de nuevas versiones, más recomendaciones mejoradas y más" por parte de este asesino en masa.

OTRO ASESINO

Además, los investigadores de The Sunday Times encontraron en Amazon el texto del supremacista blanco estadounidense Dylann Roof, quien asesinó a nueve feligreses afroamericanos en una iglesia en Charleston en el 2015 y fue condenado a pena de muerte y nueve condenas perpetuas.

Dylann fue condenado a pena de muerte y 9 cadenas perpetuas.

La declaración de 2 mil 444 palabras de Dylann Roof se divide en secciones: "Negros", "Judíos", "Hispanos", "Asiáticos del Este", "Patriotismo" y "Una Explicación". Su manifiesto 'The Last Rhodesian' ('El último rodesiano') tiene una página de ventas en Amazon, "pero está catalogado como agotado", indica el medio británico.

INDIGNACIÓN CON AMAZON TRAS MASACRE EN NUEVA ZELANDA

La distribución pública de los materiales escritos por estos asesinos ha provocado alarma, porque el acusado de asesinato después del ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda, Brenton Tarrant, indicó en su manifiesto que se inspiró en Anders Behring Breivik, a quien se refiere como el "Caballero Justiciar".

La noche del sábado, activistas y políticos se dirigieron a Amazon a través de diferentes plataformas para pedir que retirara el libro de Breivik de la venta.

Tiendas en línea, al igual que las compañías de redes sociales, deben dejar de hacerles el juego a los terroristas dándoles la notoriedad que ansían e incluso vendiendo sus llamados manifiestos, cita The Sunday Times a Brendan Cox, cofundador de la organización Survivors Against Terror (Sobrevivientes contra el terror).

Parlamentaria británica Jo Cox, asesinada en junio del 2016.

También es esposo de la parlamentaria británica Jo Cox, quien fue asesinada por un supremacista blanco justo antes del referéndum de la UE en junio del 2016.

Demasiadas empresas activamente están contribuyendo a que estos ataques se hagan más reales, ha hecho hincapié.

Por su parte, Damian Collins, el presidente del Comité digital, de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, declaró que "es irresponsable dar a las personas que han cometido atrocidades terroristas unas plataformas".

Vender los manifiestos es ayudar a difundir su mensaje de odio, subrayó.

The Sunday Times indica que contactó con Amazon para obtener sus comentarios al respecto del asunto, pero la compañía con base en Estados Unidos no respondió a su solicitud. No obstante, según pudo comprobar RT, la noche del domingo 17 de marzo el sitio web de Amazon ya no tenía en venta los citados manifiestos. Se desconoce si ocurrió como respuesta a la crítica internacional o fue decisión propia de la compañía.