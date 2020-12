Analizará México cerrar 'ruta' con Reino Unido 

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analizará con la Secretaría de Salud si México prohibirá vuelos a Londres tras informe de una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido.

No actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos, dijo el Mandatario federal, porque si depende de los políticos es "a ver, hay está la variante de Covid en Inglaterra, ya salió en los medios, no vamos a hacer lo mismo".

No, no es así, para eso hay especialistas que saben para no producir alarma y que no tenga sentido, no se debe actuar en estos casos políticamente", agregó.