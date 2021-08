Ciudad de México. – Tras el choque entre el gobierno capitalino y la Secretaria de Salud por el semáforo epidemiológico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay diferencias de fondo dentro de su gobierno, mientraS tanto, el semáforo en la Ciudad de México, permanece en color naranja.

“No hay diferencias de fondo, ya se decidió porque corresponde al gobierno de la Ciudad que se tiene semáforo naranja y eso es lo que se está llevando a cabo, lo importante es que no hay tantas restricciones, porque lo cierto es que ya es momento de que nos cuidemos, de que nosotros mismos nos cuidemos. Claro que hay discrepancia en el gobierno, y está permitido, porque es un gobierno democrático, no es autoritario, pero se resuelven las cosas poniendo por delante el interés general. ”.

Durante el Pulso de la Salud en Palacio Nacional, el mandatario reiteró que su gobierno no será autoritario y no se impondrán toques de queda por la pandemia de coronavirus.

El presidente aprovechó para ejemplificar con el retorno a clases presenciales, mencionó que hay quienes se oponen a que esto ocurra, pero no se pronuncian de que los menores de edad acudan a centros comerciales o realicen otras actividades que los ponen en riesgo.

“Es como lo de la escuela, no quieren que vayan los muchachos a la escuela, pero cómo sí podemos ir a los centros comerciales, o a otras actividades, entonces por qué no a la escuela, entonces hay que darle su lugar a la gente, el pueblo es mayor de edad, no hay que estarlo tutelando y mucho menos decirle está prohibido esto, o no hagas esto, porque nada por la fuerza, todo por la razón”.