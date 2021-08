Ciudad de México. – Desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el recordatorio de que en marzo próximo se llevará a cabo la consulta popular por la revocación de mandato y retó al “bloque conservador” a participar, pues aseguró que es su “gran oportunidad”.

"Viene la revocación de mandato en marzo y será interesantísimo, no nos vamos a reír, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la posibilidad de reagruparse como lo hicieron en junio que querían que perdiéramos la mayoría de la Cámara de Diputados. Ahora tienen otro desafío que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que yo me vaya, es la revocación de mandato, no hace falta la violencia, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy, para finales de marzo, ahí tienen otra oportunidad".