Acapulco, Gro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno brindará protección a todo, esto ante el reclamo de de casos de periodistas desaparecidos y desplazados en Guerrero, en especial a los que se dedican a periodismo de denuncia.

Mientras el presidente se encuentra de gira por el estado de Guerrero, en las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, realizó su conferencia de prensa donde recordó que su gobierno ya no espía, no reprime y no combate a sus opositores.

“Antes no se atendía estas sentidas demandas, ahora hay una Comisión Nacional de Búsqueda que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, en especial de Alejandro Encinas, todos los días se trabaja con ese propósito…”

Durante la conferencia, Ernestina Aguilera dijo ser periodista y que su hermano Olegario Aguilera, de la revista Mundo Político, fue desaparecido, por lo que pidió al titular del Ejecutivo esclarecer los casos de desaparición y asesinato de periodistas en Guerrero y en todo el país.

“Ya no existe la Policía Política, no existe el CISEN, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir, vamos a seguir garantizando la paz, y la protección de todos, en especial de periodistas y más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra, se negocia con la libertad de expresión”.

El presidente López Obrador dijo que hay muchos periodistas en México que están del lado del pueblo, haciendo denuncias por las injusticias que se cometen y todos merecen protección, pero más quienes llevan a cabo un periodismo de denuncia.

El titular del Ejecutivo instruyó al subsecretario Alejandro Encinas a revisar el caso de la señora Aguilera.

(Información de agencia El Universal)

AIC