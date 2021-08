Ciudad de México. – Tras acusaciones que este fin de semana hizo el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una mentira y falsedad que él tenga que ver en dichas acusaciones. Anaya también señaló que el mandatario lo quiere meter a la cárcel, sin embargo, el presidente afirmó que el panista "piensa que echándome la culpa la iba a librar".

Está mañana, en conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal reiteró que Ricardo Anaya no debería huir del país, más bien enfrentar la situación pues "el que nada debe nada teme".

"Él me acusa y eso es una mentira, eso es falso (…) No, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir "Me está persiguiendo Andrés Manuel", ahora sí como diría su compañero, camarada del bloque conservador "¿Y yo por qué?.

"No tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal ese proceder. Entonces se me acusa en Twitter, yo respondo lo que yo creo que debe de hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación. El que nada debe nada teme, y él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad si tiene su conciencia tranquila", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que cuando es inocente "no afecta ir a la cárcel", pues con esto, aseguró, los dirigentes salen fortalecidos.

"Incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa se puede ir a a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente, cuantos dirigentes han ido a la cárcel y salen, y ahí está en la cárcel Mandela, pero bueno, estamos hablando de un gigante". Entonces este es un asunto de otro tipo".

"¿Cuál sería la lección para los jóvenes? Que no hay que estar pensando que la política es `encaramarse´ en cargos, sin escrúpulos morales de ninguna índole, la política no es para trepadores, para ambiciones, la política es para servir al pueblo, no es buscar el poder por el poder", agregó.

(Información de agencia el Universal)

