Ciudad de México. – Luego de que los dirigentes de Va por México (PAN, PRI y PRD) ayer acudieran a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para entregar una denuncia en la que se menciona que las elecciones del pasado 6 de junio intervino el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están en su derecho y afirmó no estar preocupado para nada.

Esta mañana, en conferencia de prensa, aconsejó a los opositores que tengan y anden con cuidado con Estados Unidos, pues, "no sea que estén involucrados en el caso de Genaro García Luna", quien fue titular de Seguridad y ahora está detenido en ese país por nexos con el narco.

"Que tengan cuidado, no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna (...) Tienen derecho de quejarse, todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional", dijo.

El Mandatario indicó que la OEA ya emitió una certificación sobre las lecciones del 6 de junio, en la que, apuntó, no señaló ninguna violación.

"La OEA ya emitió una certificación, si así se le puede llamar, sobre las elecciones (...) Emitió una opinión sobre las elecciones de México y no hubo, para la OEA, ninguna violación grave", afirmó.

"No, no, para nada. Los entiendo, están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron que, con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección, nada más que el pueblo es mucha pieza, ya no son los tiempos de antes", contestó.