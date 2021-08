Ciudad de México. – Asegurando que no tiene nada que ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es una persecución política encarcelar al excandidato presidencial del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, como lo dijo el panista, pero sentenció que si es inocente, no huya ni se ampare.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario federal explicó que la venganza no es su fuerte, sin embargo, Anaya no debería huir, pues los tiempos cambian.

"No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya, que se defienda con pruebas y con la verdad.

"Ya no es el tiempo de antes, puede haber políticos presos, pero no presos políticos", dijo.

Este sábado por la mañana, el excandidato presidencial del PAN, PRD y MC en 2018, Ricardo Anaya, acusó que el presidente López Obrador lo quiere fregar a la mala, pues, aseguró, le estorba para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que sea abanderado presidencial y para ello, a través de dos testigos balines, quiere meterme a la cárcel basándose en las declaraciones del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó.

Ricardo Anaya asegura que es persecución política

Los dichos del excandidato presidencial del PAN generaron el respaldo en redes sociales de militantes del bloque Va por México, incluso del expresidente Vicente Fox.

Anaya adelantó que desde hace un mes se tomó directamente la decisión desde Palacio Nacional de perseguirlo.

Afirmó que, aunque no le gusta, tomó la decisión de estar fuera una temporada para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser abanderado en 2024.

El panista acusó una persecución política en su contra: "López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024.

"No quiere que yo sea candidato, y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", acusó Anaya refiriéndose a los videos que ha publicado cada semana y en los que critica al gobierno de López Obrador. "Está enojado por los videos que comparto cada semana que, por cierto, ya rebasaron los 70 millones de reproducciones", agregó el blanquiazul.

Anaya acusa por fraude a AMLO

Anaya recalcó que lo que más le molesta al Mandatario federal es que haya denunciado que "su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada", a la vista de los conocidos casos de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y, especialmente, las entregas de dinero a los hermanos del Presidente, Pío y Martín López Obrador.

"A mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y un mentiroso y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero", acusó.

"Lo que está pasando es que si eres incómodo para un Presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho que o estás con él o estás contra él, pues la salida es esa: quitarte del camino, fregarte a la mala", externó.

Anaya aseguró que desde hace un mes se tomó directamente en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo (como lo dieron a conocer algunos medios), pero, comentó, se dieron cuenta de que habían inconsistencias en la declaración de Lozoya.

Para taparlas, aseguró, "cambiaron la declaración", alteraron el expediente", de lo cual, reiteró, tiene pruebas.

Va por candidatura en 2024

Anaya recordó que durante la campaña presidencial de 2018 lo trataron de "fregar con una bola de acusaciones que resultaron todas falsas", y aseguró: "Voy a defenderme y, otra vez, voy a probar mi inocencia".

En el video, Anaya explicó que, aunque "no es lo que me hubiera gustado", debe tomar la decisión de "estar fuera una temporada breve", para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024.

"Yo sigo en la lucha. No me rindo. No me doblo. Voy a seguir publicando todas las semanas. "Lo más importante que hoy les quiero decir es que, al final, lo que pase conmigo es lo de menos, el problema es lo que te están haciendo a ti y a nuestro país. "Eso es lo verdaderamente grave y eso es lo que tenemos que corregir", concluyó Ricardo Anaya.

(Información de agencia El Universal)

AIC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos