Veracruz. – El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer la conferencia de prensa matutina informó que se aumentará el presupuesto a la Guardia Nacional, y no solo será 50 mil millones de pesos, sino que incrementará casi al doble sus cuarteles. El cuerpo de seguridad de la GN pasará de 266 a 500 en todo el país.

El mandatario fedérela afirmo, "Vamos también a construir más instalaciones; originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos terminadas un poco más de 180 cuarteles. Vamos a fortalecer a la Guardia Nacional, a que tenga más instalaciones, ya no van a ser sólo las 266 instalaciones, sino se van a construir cerca de 500 instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el territorio, que es algo muy importante la presencia territorial, no una corporación que se mueve y va a un estado cuando hay problemas".

Acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad y por el gobernador Cuitláhuac García, el Mandatario rechazó que con su propuesta de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se vaya a militarizar el país.

Dijo que en su gobierno las Fuerzas Armadas han actuado de manera profesional y con respeto a los derechos humanos.

Recordó que en Puebla hubo un caso donde unos marinos se excedieron y victimaron a campesinos y de inmediato se actuó, no por denuncia, sino por vocación propia.

"Ya el Estado no es violador de derechos humanos, eso ya se terminó. Se tomó la decisión de no apostar a la guerra, que no haya masacres. Si hay enfrentamientos y heridos, ya no se les masacra, se les atiende".