Ciudad de México.- El comunicador Andrés Roemer, quien fue captado hace más de una semana en Israel, ya tiene una segunda orden de aprehensión acusado de violación.

Mediante un comunicado de la Fiscalía General de la Ciudad de México se informó que se preparan los trámites para solicitar su extradición a Israel.

Desde Israel, el prófugo dijo hace unos días que se había enterado del proceso jurídico contra él por los medios de comunicación. Pero no ha comparecido.

Se suma la segunda orden de aprehensión durante su 'huida'

El comunicador y fundador de la Ciudad de las Ideas está acusado de dos violaciones y la Fiscalía tiene varias investigaciones abiertas contra él por delitos de acoso y abuso sexual.

El pasado 5 de mayo un juez solicitó por primera vez su detención, puesto que los delitos de los que se le acusan son graves.

Cabe pensar que pueda huir de la justicia o repetir su conducta delictiva, por lo que se puede dictar cárcel preventiva mientras se desarrolla el proceso jurídico.

Lo primero ya ha ocurrido. Roemer está en Israel, un país con el que tiene vínculos, dado su origen judío. México no tiene convenio de extradición con Israel, lo que lo convierte en destino favorito de muchos huidos de la justicia. Con el logro de este beneficio se podría otorgar el

El comunicador, que hasta que saltó el escándalo conducía un programa de divulgación en una de las emisoras de Ricardo Salinas Pliego, ADN 40, tiene congeladas las cuentas por mandato de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Y el segundo temor, que repita sus delitos, tampoco es desdeñable. Desde Israel llegaron las últimas acusaciones de una mujer que dijo haber sufrido sus acosos en un bar. Hasta 60 mujeres han confesado haber sido víctimas en una u otra medida de Roemer, que ejecutaba con todas ellas el mismo patrón violento: las camelaba con promesas de trabajo y éxito y las conducía hasta el sótano de su casa para hablar de todo ello. Allí, a puerta cerrada, ponía en marcha su estrategia de abusos.

Varias de las víctimas se atrevieron a denunciar ante la Fiscalía, lo que arrancó el procedimiento actual. Las mismas que escribieron una carta recientemente al embajador de Israel en México para que advirtiera del peligro que entraña la presencia de Roemer en aquel país y ayudara con la extradición. El diplomático, Zvi Tal, se comprometió a ello.

El acusado se dijo inocente en declaraciones a este periódico en febrero. Que jamás había violado a nadie, aseguró. Achacó el escándalo a un complot contra él proveniente del ámbito empresarial. Pero su nombre ya había sonado cuando México transitó su particular Me too, muchos meses antes. Aquello apenas le rozó la piel. Fue la bailarina Itzel Schnaas la que hizo saltar por los aires la reputación que a lo largo de los años había otorgado a Roemer privilegiados puestos en el ámbito público. Schnaas publicó un vídeo en el que relataba su desagradable experiencia en aquel sótano. Las demás confesiones cayeron como fichas de dominó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado del caso esta mañana a instancias de una periodista. No tiene información sobre ese asunto, ha dicho, y ha remitido a la Fiscalía el interés periodístico por el caso. La fiscal general, Ernestina Godoy, muy pendiente de la investigación a decir de la abogada defensora de las víctimas, sí lo ha mencionado este viernes, junto con un informe sobre las actuaciones de la Fiscalía respecto a la violencia de género. La funcionaria ha abogado porque caiga la impunidad y pedido a las mujeres que denuncien, algo que todavía es una heroicidad en el país. Godoy ha señalado que se solicitará la extradición de Roemer a Israel, “bajo el principio de reciprocidad internacional”.

No permitiremos que los delitos cometidos en agravio de niñas, adolescentes y mujeres adultas queden impunes”, añadió.

¿Quién es Andrés Roemer?

Andrés Roemer tiene 57 años de edad y es un escritor, conductor de televisión, catedrático y filántropo.

Se graduó de la licenciatura de derecho en la UNAM, así como de la licenciatura en Economía en el ITAM.

Durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, Romer participó como asesor, y además ha fungido como embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Con información de Agencia REFORMA

FRG