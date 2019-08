Angelito quedó parapléjico y sale adelante pintando con su boca 

León.- "Cuerpo inmóvil , pero alma e imaginación no se detienen", es el lema del exciclista BMX Ángel Merino Torres, quien hace 15 años sufrió un accidente que lo dejó parapléjico .

Angelito era una promesa del ciclismo, pero lamentablemente a sus 20 años de edad cuando practicaba el deporte extremo, que consiste en saltar en una bicicleta y hacer acrobacias en el aire, sufrió una caída de cuatro metros que le fracturó el cuello, dañando su médula espinal y perdió movimiento desde los hombros.

Ha estado varias veces hospitalizado, a punto de morir, debido a complicaciones respiratorias y de nutrición, pero aún así dice que la vida lo bajó de las bicis, pero no le quitó el gusto por ese deporte.

Desde el día del accidente ha sido difícil solventar sus gastos, pues tiene que pagar consultas, medicinas, rehabilitación, comprar comida especial, pañales, guantes, sondas y más. Y por semana gasta en promedio 600 pesos.

Pero él dice que "la vida es como montar en bicicleta, si no avanzamos nos caemos" y que aplica lo que aprendió de las bicis, si cae debe seguir hasta que no se pueda.

Por ello en su desesperación para obtener recursos para solventar sus gastos, recordó que de niño era bueno dibujando, por lo que le pidió a su mamá que le consiguiera pinceles, pintura y una gorra.

Fue así como comenzó a pintar gorras, sudaderas, playeras y más pero con su boca para después vender sus creaciones y pagar sus gastos. Incluso puede hacer trabajos personalizados.

Si tu quieres apoyar a Angelito, puedes hacerlo comprándole lo que pinta, tiene ropa desde 100 pesos y lo puedes contactar mediante su página de Facebook : CausaMtalbmx o en su cuenta personal Angel Mtal.

O si puedes ayudarle en especie, ocupa pañales tipo calzón, talla grande o también puedes depositarle a su cuenta de OXXO: 4766 8405 6540 5896.

Este domingo a sacar las bicis, pues se realizará por tercera vez el Charco Fest, que en esta ocasión tendrá como finalidad ayudar a Ángel Merino Torres, un exciclista que quedó parapléjico hace 15 años.

El "Cerillo", amigo de Ángel y uno de los organizadores del Charco Fest, platicó que "es un evento sin fines de lucro, donde un grupo de amigos ciclistas se reúnen para pasar un rato agradable junto a sus familias. Esta vez aprovechamos para apoyar una buena causa que es la CausaMetlBmx".

El principal objetivo del CharcoFest es la difusión del ciclismo, la amistad y el apoyo mutuo.

No somos una ONG, no somos una AC solo somos un grupo de amigos con el mismo gusto por las bicis, ya que pensamos que el ciclismo no solo es un deporte sino un estilo de vida", añadió el "Cerillo".