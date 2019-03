Ante ejecuciones en Zona Altos de Jalisco, llegarán 860 soldados y federales

Seiscientos militares y 260 policías federales, así como estatales y municipales, serán enviados a la Zona Altos, que incluye Lagos de Moreno, para reforzar la seguridad ante el incremento de ejecuciones.

El coordinador del gabinete de seguridad del Gobierno del Estado, Macedonio Tamez Guajardo informó que adicionalmente a la Zona Norte se enviaron 200 efectivos de la Décimo Quinta Zona Militar.

Los operativos en la Zona Altos estarán bajo el mando del coronel César Gutiérrez.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se suman 608 militares a los 260 elementos de federales, estatales y municipales que había.

Jesús Valencia Guzmán, titular de la Unidad de Políticas Estratégicas para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad Federal, aseguró que el incremento de la violencia en Jalisco es multifactorial.

Es multifactorial, no se puede atribuir a una sola cosa. A mí no me gusta decir que es entre ellos, porque entre ellos pues son mexicanos, son ciudadanos", señaló.