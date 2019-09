'Ante emergencias, se comprarán medicamentos en el extranjero': AMLO

CDMX.- Luego de reconocer que sí hubo un desabasto del medicamento metotrexato, para tratar algunos tipos de cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, en caso de emergencia por falta de medicamentos, estos serán comprados de manera urgente en el extranjero.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que, hace unos días, llamó a una reunión de emergencia con su Gabinete de Salud, así como Hacienda y las Fuerzas Armadas por la falta del medicamento metotrexato, ya que la empresa que lo produce y distribuye en México no lo tenía por ser muy barato y generar pocas ganancias.

Ante esto, el mandatario sostuvo que eso no debe volver a suceder, mucho menos que se tenga un solo abastecedor y que haya opciones para poder comprar medicamentos.

#ConferenciaPresidente | Lunes 23 de septiembre de 2019 https://t.co/RBfGyVo67c — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 23, 2019

"La ley lo permite, que se compren los medicamentos en el extranjero y desde luego es un asunto de salud, prioritario, si seguimos teniendo estos problemas de abasto, vamos a seguir recurriendo a comprar en el extranjero, se volverá a aplicar", expresó.

El presidente detalló que tuvo un reporte en el que le informaban que senadores iban a acudir a visitar el Hospital Infantil para constatar el abasto de medicamento de cáncer.

"No había (medicamentos), es que, aunque parezca increíble, es una medicina para tratar el cáncer que no cuesta mucho, es importantísima, pero no cuesta mucho y no les importa hacerla porque no hay mucha utilidad", dijo.

Aclaró que la compra de medicamentos en el extranjero no genera pérdidas porque se trata de la salud de las personas.