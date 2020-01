Ante falta de medicinas para el cáncer, Jalisco las comprará con sus propios recursos

Jalisco.- El gobierno del estado de Jalisco anunció la compra emergente de medicamentos contra el cáncer infantil y la hemofilia con recursos estatales, ante el desabasto de fármacos por parte del gobierno federal.

Según se informó, durante dos meses el gobierno va a adquirir con recursos económicos estatales los medicamentos, a pesar de no ser un tema que le corresponda resolver a la entidad. Lo hace en respuesta a las demandas de madres de familia que acudieron este jueves a Palacio de Gobierno a solicitar la continuidad de los tratamientos de quimioterapia para sus hijos.

Cueste lo que cueste, y aunque no sea asunto de nosotros, yo voy a meter ahorita recursos para poder comprar de inmediato todo lo que se necesite. Vamos a garantizar dos meses con recursos del estado, aunque, insisto, pues eso no está en el presupuesto de nosotros, no puedo permitir eso para Jalisco", precisó el mandatario Enrique Alfaro Ramírez.