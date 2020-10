Aprueban Diputados miscelánea que avala 'Big brother' fiscal

CDMX.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal, en la que se avalan las medidas del llamado "Big Brother Fiscal", nuevas tasas para las plataformas digitales y medidas más restrictivas para las organizaciones con permiso a recibir donativos.

Con más de 150 reservas, se emitieron 291 votos a favor, 142 en contra y una abstención.

En el dictamen se reforman las leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.

En el Código Fiscal, artículo 45, se establece que las personas auditadas por el SAT estarán obligadas a permitir en sus domicilios el acceso de visitadores y no podrán oponerse a la verificación de bienes y mercancías, documentos, estados de cuenta o discos duros.

La reforma autoriza a estos usar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que constate los bienes y activos en el domicilio fiscal, es decir, videos y fotografías u generar otro tipo de archivos electrónicos.

En las negociaciones se prevé que se deberá contar con las medidas de seguridad y encriptación necesarias para evitar uso indebido de tales archivos.

En la Ley del ISR, el dictamen precisa que las donatarias autorizadas perderán su autorización en el caso de que obtengan la mayor parte de sus ingresos, más del 50 por ciento, de actividades no relacionadas con su objeto social.

Si no corrigen tal situación, las donatarias perderán autorización y sus bienes, que podrán pasar a otras organizaciones.

También se establece un mecanismo de control efectivo del destino de los donativos.

Se deroga la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales de transparencia y de evaluación de impacto social.

Además, la reforma obliga a las plataformas digitales de intermediación a realizar la retención del 100 por ciento del IVA cobrado cuando presten sus servicios de intermediación a residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ya sean personas físicas o morales, que proporcionen servicios digitales a personas ubicadas en el País.

Se crea un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero, sin establecimiento en México, incurran en omisiones fiscales graves, se pueda llevar a cabo el bloqueo de acceso a Internet de sus servicios.

En el debate, diputados de la Oposición reclamaron que no haya medidas de reactivación económica y sí nuevas formas para presionar a los contribuyentes.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que si bien no se incluyen impuestos adicionales, sí se incorporan medidas coercitivas que el Ejecutivo federal justifica para incrementar la sensación de riesgo a los ciudadanos e impulsar un esfuerzo recaudatorio hacia los contribuyentes.

El priista Fernando Galindo expresó que 2020 no solo se recordará como el año de Covid-19 o de la peor crisis económica en México, sino también como el año en el que el partido en el poder se tapó los ojos para apoyar a las familias mexicanas y no darles incentivos.

No se otorgan incentivos a las familias y a las empresas. Esta Miscelánea no fomenta el consumo ni la inversión de las empresas. Tampoco otorga incentivos para ayudar a las familias en el gasto que han tenido que realizar en materia de salud. No se incluye ninguna propuesta para mejorar el esquema de devolución de IVA para las empresas ni para los mexicanos, flujo fundamental para mantener los empleos y la mecánica de inversión de las empresas", dijo.