Apunta crimen a niños; han perpetrado ataques directos hasta contra bebés

Ciudad de México.- En los últimos meses, la escalada de violencia ha alcanzado también a los menores de edad.

Apenas el domingo, un ataque a balazos contra dos mujeres en el Municipio de Comalcalco, Tabasco, dejó a dos niños heridos, entre ellos un bebé de ocho meses.

En la multiejecución de Minatitlán, Veracruz, registrada el viernes por la noche, murió un bebé de un año, quien, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes, fue atacado de manera directa.

Algo parecido ocurrió en la agresión contra comensales de un restaurante en Cuautla, Morelos, el pasado 13 de abril, donde tres menores de edad fueron parte de las seis víctimas mortales.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que los infantes son cada vez más blanco de ejecuciones y actos de barbarie.

No hay ninguna estrategia, ninguna política, no hay absolutamente nada para poder actualizar no sólo el diagnóstico de la violencia, sino construir una política de Estado. Lo que nos venden son espejitos, un programa, una declaración, una acción específica que no alcanza.