'Aquí sólo hay un programa, el del Alcalde': Justifican despidos de funcionarios en Yuriria

El Secretario de Ayuntamiento y el Director de Seguridad Pública, así como otros tres funcionarios de primer nivel, fueron cesados de la administración municipal de Yuriria este martes.

Además, continúan los despidos masivos en la presidencia municipal.

El Presidente Municipal, Salomón Carmona, externó que en el caso de Juan Mar, ex Secretario de Ayuntamiento, no había una buena comunicación entre ellos, además de que el último no estaba deacuerdo con los proyectos del alcalde.

“Él mismo lo dijo, que teníamos programas diferentes; ¡eso no puede ser! Aquí hay un programa nada más: el del presidente municipal. Es el único programa que existe en el municipio, no puede cada quien tener sus programas propios”, declaró Carmona.

En el caso del director de Seguridad Pública, Carmona declaró que él no lo despidió; se ausentó hace tres días para arreglar algunos compromisos que tenía en la Ciudad de México, sin avisar, y hasta la fecha no ha regresado.

“De repente se ausentó, ya no me ha contestado el teléfono. Asumo que ya no quiere regresar; pero yo no lo despedí”, afirmó.

Cesan a funcionarios en sesión de Ayuntamiento

También el martes, fueron despedidos la Directora del DIF Municipal, el Director de Casa de la Cultura y el encargado de Comunicación Social. En el caso de estas direcciones están trabajando con encargados de despacho.

También continúan presentándose los despidos en todas las áreas de la presidencia municipal.

Carmona ha destacado que de los 600 empleados que hay trabajando en la administración, quiere reducirlo a menos de 450, debido a que a la alcaldía no le alcanza para pagar la nómina.

“Hay tantos empleados que estamos recortando, porque no alcanza el presupuesto. La nómina no alcanza”, dijo.

