Argentina. Desde hace un par de meses en este país las cosas en cuanto a la economía y sector Salud no han ido nada bien y ahora menos tras el nuevo confinamiento que acaban de determinar las autoridades sanitarias, ya que en un día hubo más de 30 mil casos nuevos de COVID.

Y es que la situación no es para menos y ante ello el presidente de este país, Alberto Fernández determinó un periodo de 9 días de estricto confinamiento, ya que el mismo ha calificado como el “peor momento de la pandemia”.

Asimismo, dio a conocer que en un día también se llegaron a registrar 500 fallecimientos por el virus, lo que ha colapsado algunos panteones de la zona.

Fue el mismo Ministerio de Salud quien notificó que en solo 24 horas hubo 32 mil 171 contagios nuevos de COVID y 297 fallecidos el sábado, lo que suma un total de más de 514 mil casos de coronavirus y más de 73 mil decesos.

Desde marzo del 2020, la situación en Argentina cambio para todos, pues muchos comercios también se vieron afectados y cuando apenas comenzaba la economía a tener un repunte, llega este nuevo confinamiento que seguramente afectará a la industria de este país.

"Esto es retroceder un año, realmente, y peor porque la gente está peor económicamente, está mal de ánimo, o sea, todo para atrás, todo para atrás", comentó ante la AFP Ángel López, un empleado gastronómico de 59 años que lamenta la situación que se vive en Argentina.

Para otro sector de la población, ve bien estas medidas, ya que si no se hace algo a tiempo después puede ser demasiado tarde para componer el camino sin que cuesten miles de vidas.

Así lo ve, Liliana López una ciudadana de 53 años quien reconoce que el actuar a tiempo puede evitar una tragedia mayor.

A mí me parece muy bien porque así lo podemos controlar, porque si no, no se va a controlar el virus de ninguna manera. Y tendrían que ser más de nueve días, para mí unos quince días estaría bueno", comentó Liliana.