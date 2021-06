CDMX.- El actual secretario de Hacienda Arturo Herrera afirmó que cuando sea gobernador del Banco de México (Banxico) el presidente Andrés Manuel López Obrador no será su jefe.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, Herrera respondió a los cuestionamientos de que AMLO sería su jefe o él va ser su propio jefe.

No, no no. Uno de los temas más importantes y yo vine insistiendo, desde que me nombraron subsecretario, que uno de los elementos claves de la estabilidad económica y financiera del país, es la autonomía y respeto irrestricto al Banco de México. Yo creo que eso le conviene a todo el mundo", dijo Herrera.