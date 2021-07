Ciudad de México.- Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, fue captado de compras con su esposa en Nueva York.

En redes sociales, Fernando Belaunzarán compartió cuatro fotos de Zaldívar y posteriormente, borró la publicación.

Zaldívar vacacionando en Nueva York. No tiene nada de malo, se hubiera llevado a Bartlett", había escrito.

Las fotografías desataron críticas y burlas en redes sociales, por lo que el exdirigente perredista se disculpó.

Como dije, no tiene nada de malo que @ArturoZaldivarL vacacione en NY. Tampoco que los ciudadanos sepan dónde vacaciona el presidente de la @SCJN; por eso compartí las fotos. Pero leo ofensas personales contra él y su esposa, lo cual me apena. Por eso borro tuit y me disculpo", posteó.