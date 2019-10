Arturo Zaldívar reitera presiones de Calderón; rechaza hablar de Medina Mora

CDMX.- Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, reiteró hoy que fue sometido a presiones durante el sexenio de Felipe Calderón y rechazó hacer comentarios sobre la renuncia del ex Ministro Eduardo Medina Mora.

Además, anunció una nueva política de carrera judicial para eliminar compadrazgos y redes de corrupción en los tribunales.

En una inusual conferencia de prensa, la primera de un Presidente de la Corte desde 2011, Zaldívar dijo que no va a perder más tiempo con polémicas del pasado, pero insistió en las presiones del Gobierno de Calderón durante el litigio de los casos de la Guardería ABC y la francesa Florence Cassez.

En el caso ABC, en 2010, Calderón acababa de nominar a Zaldívar para la Corte cuando éste propuso declarar a altos funcionarios de su Gobierno como responsables de graves violaciones de derechos humanos, lo que rechazó la mayoría de ministros.

En el de Cassez, la propuesta inicial de Zaldívar de liberarla por haber sido exhibida públicamente al ser detenida por secuestro fue aprobada hasta 2013, ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Zaldívar aseveró que denunció las presiones, en privado, al Presidente y Pleno de la Corte, pero que por ética no dijo nada en público.

Hubo presiones, es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un Ministro que no cedió a las presiones, mi independencia ahí está, mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido, porque para que te presionen, tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar y no es mi caso. No he cedido ni cederé a presión alguna nunca".