Asegura AMLO que no quitará Afores con reforma en pensiones

CDMX.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el objetivo de la reforma que alistan en las pensiones no será para quitar las Afores, ni para meter miedo a los mexicanos.

Durante su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que lo que quieren es buscar una forma para evitar que en los próximos sexenios los trabajadores reciban menos recursos de su propio ahorro.

Esto no nos va a afectar tanto a nosotros porque empezará a ocurrir en menor proporción en 2024, pero en el siguiente gobierno y el que sigue tendrán un problema gravísimo. No lo entendieron así algunos medios, dijeron que íbamos a cambiar las reglas e iba a afectar a las administradoras (Afores), no es para tener miedo”, dijo.