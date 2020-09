Asegura Harfusch que ‘El Mencho’ y el CJNG no son una amenaza para la CDMX

Hace casi tres meses, el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfusch sufrió un atentado en su contra.

El ataque fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación de cual es presunto líder Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”.

En una entrevista con El Universal, el secretario García Harfusch aseguró que “El Mencho” no es un peligro para la capital del país.

CDMX.- Hace casi tres meses el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfusch sufrió un atentado en el cual su camioneta con alto blindaje quedó completamente destrozada, dos de sus escoltas fallecieron y él resultó herido en el brazo y la pierna; el ataque se le adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero aún así, el funcionario declaró que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, presunto líder de la célula criminal, no es un peligro para la Ciudad de México.

En una entrevista con El Universal, publicada este sábado, García Harfusch detalló cómo vivió la intensa balacera en su contra, en la cual se recabaron 400 casquillos percutidos de armas de alto poder.

Yo venía bajando por Paseo de la Reforma y en un tope donde se para la camioneta, se atraviesa una camioneta de tres y media toneladas, todavía no terminaba de pararse cuando ya estaban tronando el primer impacto en el parabrisas. Le siguieron muchísimos disparos más, fue un momento de mucha confusión humo, polvo”, compartió al medio.

Recordó que él viajaba de copiloto y uno de sus escoltas iba manejando, cuando la ráfaga de balazos se puso más intensa le pidió al conductor que diera reversa a la camioneta pero ésta ya no daba marcha.

¡Ya no sirve la camioneta!, ni para adelante ni para atrás”, le respondió el chofer, según sus recuerdos.

Trató de defenderse

Durante el atentado, la camioneta blindada del secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfusch quedó completamente destruída e inservible.

Al ver que la camioneta no servía, se cambió al asiento trasero y tomó un arma larga, pero fue ahí cuando lo hirieron en el brazo al mismo tiempo que vio a otro de sus escoltas morir.

Tomo un arma larga y es cuando soy impactado en el brazo derecho. Ahí, Rafael (el escolta) estaba pidiendo auxilio, hace un quejido muy leve y pierde la vida”, relató a El Universal.

La balacera duró cerca de dos minutos, pero fue los suficiente para que los criminales del CJNG lanzaran 400 balazos, dejaran su camioneta con blindaje categoría 7 (el blindaje más alto) completamente destrozada, que dos balazos lo hirieran y que lamentablemente dos de sus escoltas fallecieran a causa de la agresión.

No son un peligro

Pero a pesar de la intensa balacera, el secretario García Harfusch declaró al medio que no considera que el Cártel de Jalisco Nueva Generación represente un peligro para la Ciudad de México, pues dijo, carecen de estructura sólida.

Sus células interactúan con otras bandas de la Capital para delinquir.

Ha habido células que hemos detenido, se les ha asegurado armas largas, estupefacientes, droga, inmuebles, etcétera. ¿Qué tan fuerte es? Hoy no la tenemos como una amenaza real para la Ciudad de México”, señaló.

El funcionario reveló que él supo que los autores del atentado eran delincuentes ligados al cártel de “El Mencho” gracias a información que obtuvieron en investigaciones previas a la agresión.

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020

Antes de entrar al quirófano me entero por las noticias que había mucha especulación. Decían que había sido La Unión, la Anti Unión, un grupo de Michoacán y pues antes de entrar, decido que no quede duda de qué grupo fue o al menos de dónde venían las células”, declaró.

También, señaló que no la Secretaría de Seguridad no descarta otro posible atentado pues los criminales no cumplieron su objetivo y aún faltan muchas personas por detener pero que todos los días trabajan en investigaciones para prevenir un nuevo ataque.

